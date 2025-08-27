◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神早川太貴投手▽中日辻本倫太郎内野手【出場選手登録抹消】▽阪神桐敷拓馬投手▽ヤクルト小川泰弘投手▽中日津田啓史内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク大津亮介投手▽オリックス山田修義投手▽西武与座海人投手【出場選手登録抹消】▽オリックス椋木蓮投手▽西武渡辺勇太朗投手