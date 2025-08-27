秋篠宮家の長男・悠仁さまが9月の成年式で乗られる馬車が公開されました。えび茶色の外装に菊の紋章が輝く馬車。9月6日の悠仁さまの成年式で使用される「儀装馬車4号」が公開されました。「儀装馬車」は天皇陛下の即位など、皇室の重要な儀式の際に使用されるものです。この「4号」は今から110年以上前の大正2年に国内で製造された全長約4.5メートルの2頭引きの馬車で、40年前に秋篠宮さまも成年式で乗られました。悠仁さまは9月6