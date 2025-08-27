広島市の松井市長は石破総理大臣と面会し、来年開かれる核兵器禁止条約の再検討会議にオブザーバー参加するよう求めました。首相官邸を訪れたのは、松井市長と長崎市の鈴木市長です。2人は石破総理と面会し、2026年11月から開催する「核兵器禁止条約」の再検討会議にオブザーバー参加するよう求めました。再検討会議は条約の進捗状況を確認するもので、4年前に発効して以降、初めての開催です。■広島市