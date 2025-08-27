日本相撲協会は２７日に東京・両国国技館で御免祝いを開き、大相撲秋場所（９月１４日初日・両国国技館）の場所前後の日程を発表した。主な日程は次の通り。▽９月１日番付発表▽同２日力士会▽同５日横綱審議委員会稽古総見、新弟子検査▽同１２日取組編成会議、野見（のみのすくね）神社例祭・横綱大の里土俵入り▽同１３日土俵祭▽同１４日初日▽同２８日千秋楽▽同２９日横綱審議委員会▽１０月１日九州