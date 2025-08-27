元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が26日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」に出演。SNSでのイラッとする書き込みを語った。番組では森香澄があの、村重杏奈とともにこれまで経験した書き込みを紹介し、議論した。森は「俺バカだから森香澄好きなんだよね」という書き込みを紹介した。「これ結構多いです。恥ずかしそうなんですよ。『恥ずかしいんですけど暴露します。森香澄好きです