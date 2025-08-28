映画を観るのなら36.2%が「映画館に観に行く」。映画館で海外映画を観るのは、年齢層が上がるほどに多い……。マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した国内調査によって明らかになった。 全国47都道府県の20～69歳の男女を対象に行った調査。有効回答数は1,100サンプル。 映画の鑑賞方法は「テレビ放送で観る」が45.8%で最多。「映画館に観に行く」が36.2％で続いた。テレビ放