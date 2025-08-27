岐阜市が新たに導入する自動運転バスと同型の車両（岐阜市提供）岐阜市は27日、市中心部で、特定条件下なら運転手なしで走行できる「レベル4」の自動運転バスの実証実験を本年度中に始めると発表した。JR岐阜駅や市役所などを結ぶ予定で、交通量が多い中心市街地では全国初という。レベル4実現のため、カメラ13台やセンサー5台を搭載し、自動で路上駐車の回避や車線変更できる車両を新たに1台導入する。全国で問題となっている