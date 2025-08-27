韓国で行われている米韓合同軍事演習が27日、メディアに公開されました。【映像】北朝鮮が反発する渡河訓練27日公開されたのは、韓国陸軍と在韓アメリカ軍による渡河訓練です。川に浮かべた土台を繋ぎ合わせて、戦車も通れる橋を作ります。敵に橋を破壊された場合などの状況を想定しているということです。18〜28日の日程で行われている今回の米韓合同軍事演習は、一部の機動訓練が延期されるなど、北朝鮮への刺激を避けたい