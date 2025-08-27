天安門広場に設置された観覧席＝27日、北京（共同）【北京共同】中国が9月3日に実施する抗日戦争勝利80年記念行事まで27日で残り1週間となった。軍事パレードが北京市の天安門広場で行われるため、市中心部の地下鉄や大通りなどに交通規制が実施される。8月に3回行われた予行演習でも週末のたびに規制が敷かれ、市民生活に影響が出ている。天安門近くの繁華街では27日、大雨の中、レインコートを着た警備員が隊列を組んで警備