アメリカのトランプ大統領が国旗を燃やした人を訴追する大統領令に署名した数時間後、ホワイトハウス前で国旗を燃やした男が逮捕されました。【映像】炎上する国旗、取り押さえられる男「あの大統領に反対するためにこの国旗を燃やす」（国旗を燃やす男）ホワイトハウス前の公園で25日、アメリカ国旗を燃やした自称退役軍人の男が逮捕されました。地元当局は、公園の指定された場所以外で物を燃やすことを禁じる法律に違反した