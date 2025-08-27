27日、韓国京畿道驪州市で行われた米韓合同渡河訓練（共同）【ソウル共同】米韓両軍は27日、ソウル近郊の京畿道驪州市で合同渡河訓練を実施し、国内外のメディアに公開した。朝鮮半島有事を想定して18日に始まった米韓の大規模合同演習「乙支フリーダムシールド（自由の盾）」の一環で、抑止力と作戦遂行能力の強化を図った。米韓両軍が川に架橋用装備を次々に展開。橋を構築して実際に装甲車などを対岸に走らせた。装備の相互