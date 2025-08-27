家宅捜索が入った石井章参院議員の地元事務所＝27日午前11時50分ごろ、茨城県取手市秘書給与の詐取疑惑が浮上した日本維新の会の石井章参院議員（68）の関係先に27日、東京地検特捜部の係官が次々と家宅捜索に入った。午前10時20分ごろ、東京・永田町の参院議員会館12階にある石井氏の事務所にキャリーケースを引いた係官らが警備員と共に姿を見せ、険しい顔つきで中へ。多くの報道陣が詰めかけ、一時騒然となった。ある後援