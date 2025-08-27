オンラインで記者会見する三菱自動車の加藤隆雄社長＝27日午後三菱自動車は27日、2026年3月期の連結業績予想を下方修正し、純利益を従来の400億円から100億円に引き下げた。前期に比べ8割程度の減益となる。米国の自動車関税の影響を見直したり、各国での販売費用の増加を織り込んだりした。加藤隆雄社長はオンライン記者会見で「米国の関税コストを吸収する値上げや販売奨励金の削減を想定通りに実行するのは困難だ」と説明した