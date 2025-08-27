本拠地でレッズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・DH」で出場。相手先発のニコラス・マルティネス投手との相性の悪さに、ロサンゼルスの実況席では妄想が止まらなかった。マルティネスと対峙した大谷は初回の第1打席は空振り三振、3回は四球を選んだ。この時点で対戦成績は、8打数無安打と相性の悪さが際立つ。18年にエンゼルス入りした大谷と入れ替わるように、マ