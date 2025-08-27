日本国債の利回りを示すモニター。一時1.630％を付けた＝27日午後、東京都中央区27日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（379回債、表面利率1.5％）の利回りが夜間取引で上昇し、一時1.630％を付けた。日銀が追加利上げに踏み切るとの観測が根強く、国債が売られて金利が上がった。利回りは2008年10月以来、約17年ぶりの高水準となった。利上げ観測の背景には、日銀の植田和男総裁が23日に米ジャクソンホールで開か