原爆の犠牲者に献花し、取材に応じる杉良太郎さん＝27日午前、長崎市の平和公園歌手で俳優の杉良太郎さん（81）が27日、原爆を投下され80年となった長崎市を訪れ、爆心地近くにある平和公園で献花して犠牲者を慰霊した。献花後、取材に応じ「長崎や広島、沖縄で何が起きたのか、忘れられては困る」と戦争体験の風化に強い懸念を示した。また、55年前に長崎市で出会い、行方を捜している被爆者の女性の手がかりも求めた。1970年