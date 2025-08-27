ホワイトハウスでトランプ米大統領が開いた閣議＝26日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、ホワイトハウスで3時間17分にわたって閣議を開き、メディアに公開した。出席した全閣僚が1人ずつ発言を促され、トランプ氏を称賛。トランプ氏が政権の実績に加え、自身の求心力の高さを支持者に誇示する「ショー」となった。第2次トランプ政権で閣議は7回目。NBCテレビによると第2次政権発足後、