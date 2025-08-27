永瀬拓矢九段将棋の第66期王位戦7番勝負第5局は26、27の両日、徳島市で指され、挑戦者で先手の永瀬拓矢九段（32）が91手で藤井聡太王位（23）＝竜王・名人・王座・棋聖・棋王・王将との七冠＝を破り、対戦成績を2勝3敗とした。永瀬九段は1敗もできない状況だが、王位初獲得を目指す。第4局に続いての敗戦で、シリーズ2連敗となった藤井王位は6連覇が懸かる。藤井王位が2日制のタイトル戦7番勝負で2連敗したのは初めて。第6局は