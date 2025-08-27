日本和装ホールディングスがこの日の取引終了後、２５年１２月期の期末配当予想を５円から７円に増額修正した。２５年３月２７日付で新代表取締役社長が就任し新経営体制を発足させたことに伴い、記念配当２円を実施する。年間配当予想は１６円（前期１４円）となる。 出所：MINKABU PRESS