石油の需給が緩むとの見方が広まっていることから、レギュラーガソリンの平均価格は2週連続で値下がりし、174円20銭となりました。資源エネルギー庁によりますと、25日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週より50銭低い1リットルあたり174円20銭でした。値下がりの背景にあるのは、主な産油国の増産決定を受けてIEA＝国際エネルギー機関が13日公表したレポートで、今年の石油供給の予想を引き上げたことで