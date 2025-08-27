【モデルプレス＝2025/08/27】カリスマトレーナーのAYAが26日、自身のInstagramを更新。ゴルフウエア姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】カリスマトレーナー、ギリギリ見えそうな超ミニウエア姿◆AYA、貴重なゴルフウエア姿披露AYAは「昨日はお仕事でゴルフ場へ」と仕事でゴルフ場を訪れたことを報告。「ゴルフウエアを着たのは人生で2回目くらいだ」と、白いポロシャツに黒いミニスカートを合わせたゴルフウエア姿で、芝