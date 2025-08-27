日常使いにうれしい小型サイズに広さと機能性を詰め込んだ1台子育て中の買い物や送迎だけでなく、週末にはちょっと遠くへお出かけ。そんな日常のすべてをこなせるクルマが欲しい。トヨタ「シエンタ」は、まさにそんな願いに応えてくれる1台です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの最新「“ちいさい”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）（30枚以上）今回はそんなシエンタの特徴とともに、トヨタの販売スタッフに聞