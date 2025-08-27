アメリカのトランプ政権は日本時間27日午後、インドに対する関税を50％に引き上げました。ブラジルと並んで、最高水準の税率となります。トランプ大統領は8月6日、ウクライナ侵攻を続けるロシアから原油を購入し続けているとして、インドに対してこれまでの相互関税25％に、25％の追加関税を課す大統領令に署名していました。トランプ大統領は、かねてからロシアが原油の輸出による収入をウクライナ侵攻の戦費に充てていて、ロシア