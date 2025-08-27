ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦」は3日目を終えた。3日目2R、村上奈穂（32＝広島）は道中5番手も、先行する蜂須を丁寧な小回りターンでジワジワと追い詰めて逆転4着。得点率は5.50での22位タイにつけている。手にする27号機も日増しに上昇。「2日目後半から出足系の感触。ターン出口の押しが好みの感じになっている。伸びも普通くらい」。準優進出へは2走14点が条件となる。3Rに3号艇、11R