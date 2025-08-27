◇MLB レンジャーズ 7-3 エンゼルス(日本時間27日、グローブライフ・フィールド)エンゼルスの菊池雄星投手がメジャーでの通算奪三振数を993個とし、日本人歴代4位に浮上。1000奪三振まであと7個としました。菊池投手はこの試合、初回に3点を失うなど4回6失点の内容で今季9敗目を喫しましたが、奪三振は計3個を記録。メジャー通算993奪三振とし、2014年から2020年までヤンキースでプレーした現巨人・田中将大投手の991奪三振を抜き