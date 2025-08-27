阪神の選手、首脳陣が27日のDeNA戦（横浜）を前に、元チームメイトのDeNA・藤浪晋太郎投手（31）とコミュニケーションを取った。最も長い時間接したと見られるのが糸原。三塁でノックを受けているところに練習を終えた右腕が近付き、数分間やりとりをした。藤浪は7月18日のDeNA入団会見の際に、日本復帰の際の旧友との「面白いやりとり」を問われ、「直接ではないですけど、糸原選手が“俺、連絡ないけど引退したと思われてる