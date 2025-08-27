北海道内は８月２６日、前線を伴った低気圧の影響で、道北を中心に記録的な大雨となりました。一夜明けた豊富町では川の水が農地に流れ込んだり、住民が浸水した住宅の後片付けに追われるなど、大雨の影響が続いています。記録的な大雨から一夜明けた道北の豊富町です。２７日未明までの２４時間降水量は１９７．５ミリで観測史上最大を更新していて、マチの至るところが泥水に覆われていました。（吉田カメラマン）「豊富町です。