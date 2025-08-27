新学期を前に、いじめや虐待など子どもたちの悩みに対応する「こどもの人権相談」の強化週間が、27日から始まりました。 （電話受付） 「子どもの人権110番です」 いじめや虐待などの悩みの相談窓口「こどもの人権110番」。 27日から全国一斉に始まった強化週間に合わせ、長崎地方法務局では来月2日まで、相談の受付時間を延長するなどし、対応しています。 （県人権擁護委員連合会 有田 洋史 会長） 「誰かに(何