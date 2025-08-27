NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。西武は與座海人投手を登録し、渡邉勇太朗投手を抹消しました。與座投手は今季11試合に登板して4勝3敗、防御率2.80です。16日のオリックス戦で6回無失点と好投し4勝目をあげた後、翌17日に抹消となっていました。與座投手は27日の日本ハム戦に先発予定で、山粼福也投手と投げ合います。一方、抹消となった渡邉投手は今季19試合に先発して5勝8敗、防御率2.91です。前日26日の日本ハム戦