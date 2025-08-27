格闘ゲームシリーズ「THE KING OF FIGHTERS」の世界観をベースにした新作放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』のリリース日が9月4日（木）に決定した。対応プラットフォームはiOS、Androidとなっている。現在、各ストアで事前登録を受付中だ。 THE KING OF FIGHTERSドットバトル - 事前登録はこちら！ https://www.youtube.com/watch?v=b61v98RweBA‎「THE KING OF FIGHTERS ドットバトル」をApp Storeで：https:/