日本野球機構（NPB）が27日の公示を発表。パ・リーグ3位のオリックスは山田修義投手を1軍登録し、代わりに椋木蓮投手を登録抹消しました。山田投手はオリックス一筋16年目のベテランリリーフ左腕。昨季は自身初のシーズン50試合登板、防御率2.08と安定感のあるピッチングで16ホールドを記録しました。今季も開幕から1軍で投げていましたが、6月18日の中日戦で1点を追うなか登板し、0回1/3を2失点。チームに試合の流れを持ってこら