ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿DeNA¡¦Æþ¹¾¤Èºå¿À¡¦ÀÐ°æ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¢Getty Imagesºå¿À¤Ï8·î26Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤Î8¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÎËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¤ò¡Ö43¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ï¥ó¥Á¥ã¥óµÕÅ¾ 2025Ç¯8·î26Æü ¡Úºå¿À vs DeNA¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã9²ó¤Î¹¶ËÉ¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿»î¹ç¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç