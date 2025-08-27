大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスが27日、ミドルブロッカーのサマンサ・アリシア・フランシス（21）が新加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 サマンサはアメリカ出身。出身校であるスタンフォード大学でこれまでプレーをする中、2025年1月に新たにスタートしたアメリカの女子プロリーグ、League One Volleyball（LOVB）のオマハに