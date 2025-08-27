香川県教育委員会は27日、16歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、高松市立中の市原大雅教諭（26）を懲戒免職処分とした。不同意性交と不同意わいせつの疑いで逮捕され、不起訴処分となったが、県教委の聴取に事実関係を認めた。県教委によると、5月6日と28日夜、駐車中の車内で顔見知りの少女にわいせつな行為をした。6月12日に県警が逮捕、高松地検が7月4日に不起訴とした。「身勝手な行動により、迷惑をおかけし申し