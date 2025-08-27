BTSのJIMINとの仲睦まじい動画を交際疑惑の女優が公開したことで大きな話題となっているなか、事務所の対応に注目が集まっている。【画像】匂わせ女優、JIMINの“顔出し”動画を投稿というのも、所属事務所BIGHIT MUSICはこれまでBTSメンバーの熱愛説について、2種類の対応を取ってきたからだ。それは「素早い否定」か「一貫した沈黙」だ。今回はどうする？例えば2021年12月、BTSの“末っ子”であるJUNG KOOKに熱愛説が浮上したと