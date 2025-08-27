資料ドローン 香川県善通寺市は穴吹エンタープライズ（高松市）と連携し、小中学生を対象にした防災教育プログラムを2025年9月から12月にかけて開催します。 災害が発生した架空の都市をジオラマで再現し、災害時にドローンがどのように活躍するかをプログラムに沿って学習します。減災教育や安全運転について学んだ後、ドローンの飛行操作を教わります。操縦はゴーグルをつけて行い、ドロ