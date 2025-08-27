NPB(日本野球機構)が27日の公示を発表。阪神は早川太貴投手を1軍登録し、桐敷拓馬投手を抹消しました。早川投手は育成出身ルーキーの25歳、昨秋の育成ドラフト3位で入団。その経歴も注目で、国立の小樽商大に進学。北広島市役所員を経て、24年は新球団くふうハヤテに所属。プロへの道をつかみ、今年7月13日に支配下選手登録され、中継ぎで1軍デビューも果たしました。27日、DeNA戦にプロ初先発予定で育成出身から球団史上初先発を