香川県教育委員会の会見 香川県教育委員会は27日、16歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして公立中学校の教諭を懲戒免職処分にしました。 懲戒免職処分を受けたのは、高松市の公立中学校の26歳の男性教諭です。 男性教諭は2025年5月、2回にわたり路上に止めた車の中で16歳未満だった少女にわいせつな行為をした疑いなどで6月に警察に逮捕され、7月に不起訴になりました。 男性教諭は香川県教委の聞き取りに