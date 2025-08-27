NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。ソフトバンクは大津亮介投手を登録しました。プロ3年目の大津投手は今季、すべて先発で7試合に登板し2勝2敗、防御率3.19という成績。前回登板は14日の西武戦、1点リードの6回に村田怜音選手、デービス選手に連続タイムリーを許し6回途中3失点で降板。逆転負けとなり2敗目を喫し、16日に抹消されていました。26日の楽天戦は先発の大関友久投手が5回6失点とゲームをつくれず、10失点で敗戦した