27日（水）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対DeNA戦。ヤクルトの先発投手は高橋奎二、対するDeNAの先発投手は若松尚輝。先発の高橋は1イニング無安打無失点で降板。2回表からは2番手の宮川哲が上がる。二死二塁とされたものの無失点で切り抜けた。3回表、3番手の石川雅規が登板。一死二塁とされたものの無失点で切り抜けた。ヤクルトは3回裏、先制に成功。松本龍之介の安打などで二死一・二塁とし、鈴木叶の適