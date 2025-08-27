パチンコ店の経営者らが暴力団など反社会的勢力への対策を学ぶ研修会が27日、山形市で開かれました。「暴力追放研修会」は、県内のパチンコ・パチスロ店が加盟する県遊技業協同組合が毎年開催しています。軽集会にはパチンコ店の経営者や店長などおよそ20人が参加し、県警察本部の組織犯罪対策課で暴力団対策を担当する笠間真さんが県内外の情勢を解説しました。県内の暴力団は去年12月末現在3団体4組織が確認されていて、構成員は