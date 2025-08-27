国道のトンネル工事に伴い運休が続いているJR陸羽西線について、JR東日本が運転再開後、利用者の少ない2つの駅で列車を停車しない方向で検討していることがわかりました。JR陸羽西線は国道47号「高屋道路」のトンネル建設に伴い、2022年5月から運休しています。運休期間は当初、昨年度までとなっていましたが、トンネル工事が長引き、現在もバスによる代行輸送が続けられています。新庄市や戸沢村などによりますと、JRはことし6月