“令和のデカ尻クイーン”と称されるグラビアアイドル、柚乃りかさん（27歳、yuzuno_rika）。グラマーな体型もさることながら、「ケツがデカすぎて税金とられそう」などのユーモラスな発言と人柄が目を引く。北海道で生まれた彼女はなぜ、上京してグラビアアイドルを目指したのか――。◆ルックスがコンプレックスだった中学生時代――柚乃さんは北海道にいた中高時代に芸能界を目指したと伺いました。きっかけはあったのでしょう