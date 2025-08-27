移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。今回は、満員電車で出会った“自分勝手すぎる乗客”にモヤモヤしたという2人のエピソードを紹介する。◆通勤電車に“アトラクションのノリ”で乗ってくるのはやめてほしい「満員電車って、ほんと過酷ですよね。毎朝ぎゅうぎゅう詰めで通