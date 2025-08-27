恋人とのドライブは、本来ならば楽しい時間のはずだ。しかし、運転中に見せる態度が関係の破綻につながることも珍しいことではない。鈴木莉奈さん（仮名・30代）も、そんな経験をしたひとりだ。鈴木さんのそのお相手とは、職場で出会った澤田さん（仮名・30代）。ルックスが良ければ、性格は穏やかな彼とは、交際開始すぐから将来的な結婚も視野に入れていたそうだ。ところが、付き合って数カ月が経ったころ、早くも暗雲が立