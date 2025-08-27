全米オープンの女子シングルス1回戦に登場した大坂なおみ選手。全身赤という豪華な衣装で登場しました。大坂選手は入場の際、バラの髪飾りが多数ついたウィッグを着用して登場。ウエアも全身赤、さらにヘッドホンや靴も赤というスタイルで入場しました。試合中はウィッグを外して臨み、ヒリート・ミネン選手（ベルギー）にストレート勝ち。2回戦進出を決めました。大坂選手の派手な衣装に、SNSではファンが「ウエアめっちゃかわい