ＭＬＢは２６日（日本時間２７日）、２０２６年の試合日程を発表。３月２５日（同２６日）のサンフランシスコでのジャイアンツ―ヤンキース戦で開幕し、翌２６日（同２７日）に１４試合が行われる。そんななか米メディア「エッセンシャリースポーツ」は「Ｗ杯がコーラ監督とレッドソックスに影響を与える」との記事を配信した。同記事は６月２０日に本拠地マリナーズ戦がダブルヘッダーで行われることに注目。前日１９日にボス