三重県明和町の消防署の消防車が、タンクの水が空の状態で出動を繰り返していました。三重県の松阪地区広域消防組合によりますと、8月22日、松阪市の枯草火災の現場に明和消防署から消防車が出動し、隊員が放水を始めようとしたところ、1.5トンの水が入るタンクが空になっていることに気づきました。火は直後に到着した別の消防車によって消し止められ、人的被害はありませんでした。6月に点検のためタンクの水を抜いたあ