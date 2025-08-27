エバートンの新本拠地ヒル・ディキンソン・スタジアムに乗り込んだ三笘薫のブライトン。開幕２戦目でのシーズン初勝利を目指したが、躍動感を欠いたパフォーマンスに終始して０−２であっさりと敗れた。トフィーズ（エバートンの愛称）にとっては、新スタジアムで行われる初のリーグ戦。長い歴史を持つクラブにおいて記念すべき一日である。５万を超すサポーターはホームチームに特大の声援を送り、会場の素晴らしい音響も手伝