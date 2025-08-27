テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２５日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。この日の企画は「ボケ禁止！真面目に答えよう」。芸人たちがボケなしで、真面目に質問に回答していった。「一番の宝物」を聞かれた上田は、明石家さんまからもらった「ドラゴンボール」の存在を告白。「立派な箱に入ったビリヤードの球くらいの大きさのドラゴンボールがあるんです。さんまさんが誰かに７つもらった